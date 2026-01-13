Falso allarme meningite a Napoli | ecco la bufala che ha scatenato il panico su WhatsApp

Recentemente, a Napoli si è diffusa una notizia infondata riguardante un presunto caso di meningite, generando preoccupazione tra la popolazione. Molti cittadini hanno ricevuto messaggi su WhatsApp che hanno alimentato il panico, senza che vi siano conferme ufficiali o evidenze sanitarie. È importante verificare le fonti e affidarsi alle comunicazioni delle autorità competenti per evitare la diffusione di bufale e mantenere un'informazione corretta e responsabile.

Nelle ultime ore, migliaia di smartphone a Napoli sono stati inondati da messaggi vocali e testi allarmanti. La voce parlava di una situazione drammatica: un'epidemia di meningite fuori controllo, con ospedali al collasso e giovani vittime. Ma c'è una notizia importante: è tutto falso. Tutto è partito da una classica catena di WhatsApp. Quando si parla di salute, la paura corre più veloce della verità e il messaggio si è diffuso in un istante, rimbalzando di chat in chat. La bufala sosteneva che all'ospedale Cotugno ci fossero stati dei decessi, notizia smentita categoricamente dai medici: non esiste alcun focolaio e non c'è nessuna emergenza sanitaria in corso.

Napoli, su WA circola la fake news di un focolaio di meningite: l'ospedale smentisce - Leggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, su WA circola la fake news di un focolaio di meningite: l'ospedale smentisce ... tg24.sky.it

Focolaio di meningite nei locali di Napoli, è tutto falso: la catena Whatsapp smentita dall’ospedale Cotugno - L'ospedale Cotugno smentisce le informazioni circolate nelle chat: non risulta un focolaio di meningite e non è vero che due ragazzi sono deceduti ... fanpage.it

