Donna decapitata a Scandicci | Procura e carabinieri smentiscono che ci sia un fermato

La Procura di Firenze e i carabinieri hanno confermato che nessuno è stato ancora fermato per l’omicidio di una donna tedesca di 44 anni trovata decapitata a Scandicci. La vittima, senza fissa dimora, è stata scoperta ieri nell’area dell’ex Cnr. Le forze dell’ordine stanno ancora raccogliendo prove e non ci sono sospetti ufficiali al momento. La polizia ha precisato che le indagini sono in corso e che non ci sono persone sotto fermo. La scena del delitto rimane sotto osservazione.

