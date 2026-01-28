Sicilia terremoto di magnitudo 3.4 nel palermitano | epicentro a Blufi

Un terremoto di magnitudo tra 2.9 e 3.4 si è verificato questa sera alle 20.42 nel palermitano, con epicentro a Blufi. La terra ha tremato per alcuni secondi, senza segnalazioni di danni o feriti. Le scosse sono state avvertite chiaramente in diverse zone della provincia. I residenti sono usciti di corsa dalle case, spaventati dall’improvvisa scossa. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, ma al momento non ci sono emergenze.

Un terremoto di magnitudo stimato provvisoriamente tra 2.9 e 3.4 è stato registrato alle 20.42 in provincia di Palermo. Lo rende noto l'Ingv attraverso il social network X. L'epicentro è stato registrato un chilometro a nordovest di Blufi, paesino di soli 835 abitanti nelle Madonie, ed è stato localizzato dall'Ingv a una profondità di 38 chilometri nel sottosuolo. "Cosa avrebbe dovuto fare?" Poliziotto indagato, Capezzone inchioda la sinistra . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicilia, terremoto di magnitudo 3.4 nel palermitano: epicentro a Blufi Approfondimenti su Blufi Palermo Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Palermo con epicentro a Blufi Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3 Una scossa di terremoto di magnitudo 3 si è verificata questa mattina alle 6. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Blufi Palermo Argomenti discussi: Terremoto di magnitudo 4 nell'area di Messina; Evento sismico, ML 4.0 (Mw 4.1), in provincia di Messina del 18 gennaio 2026; Terremoto, oggi due scosse: nel Palermitano e in provincia di Pordenone; Forte scossa di terremoto a Messina sentita fino a Catania ed Enna, paura e gente in strada. Sicilia, terremoto di magnitudo 3.4 nel palermitano: epicentro a BlufiUn terremoto di magnitudo stimato provvisoriamente tra 2.9 e 3.4 è stato registrato alle 20.42 in provincia di Palermo. Lo rende noto ... iltempo.it Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo tra 2.9 e 3.4 in provincia di PalermoSecondo i rilievi dell’INGV, un terremoto di magnitudo tra 2.9 e 3.4 ha colpito la provincia di Palermo oggi mercoledì 28 gennaio. fanpage.it #Terremoto oggi in #Sicilia, scossa di magnitudo tra 2.9 e 3.4 in provincia di Palermo x.com Sciame sismico in Sicilia: nuova scossa nella mattinata di oggi #himeralive #SciameSismico #Scossa #Sicilia #Sisma #terremoto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.