Ultimissime Juve LIVE | le ultime su Vlahovic e il possibile arbitro del Derby d’Italia

La Juventus si prepara per il Derby d’Italia, con Vlahovic che si tiene sotto osservazione in attesa di capire se sarà in campo. Le notizie di oggi si concentrano anche sulla possibile designazione dell’arbitro, che potrebbe influenzare la partita. I tifosi sono in trepidazione, mentre la società continua a monitorare la situazione. Restano poche ore e tutto ancora può cambiare.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 febbraio 2026. Arbitro Inter Juve, c’è un nome in pole position: ecco di chi si tratta e le possibili alternative. Ore 21:00 – Arbitro Inter Juve, La Penna è il nome in pole position per dirigere la gara in programma sabato. Le ultimissime sul Derby d’Italia Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Questo fattore potrebbe essere decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e il possibile arbitro del Derby d’Italia Approfondimenti su Juve LIVE Ultimissime Juve LIVE: novità sul possibile accordo Vlahovic-Milan, Locatelli e Perin respingono i rumors su David Resta aggiornato sulle ultime notizie della Juventus in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: le ultime sulle condizioni di Yildiz. Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il Milan La Juventus tiene sotto osservazione le condizioni di Yildiz dopo l'infortunio, ancora in fase di valutazione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Juve LIVE Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Si chiude il calciomercato, le notizie in diretta: Milan, Mateta non supera le visite mediche; Juve, muro Tottenham per Kolo Muani; l'Inter non dà Frattesi alla Lazio; Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio. Juve Lazio 2-2: i bianconeri rimontano il doppio svantaggio con McKennie e Kalulu, solo un punto per SpallettiJuve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26 Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Cop ... juventusnews24.com Quando si gioca Juventus - Lazio?Serie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Ultimissime #Juve Live Le notizie principali x.com Ultimissime Juve Live Le notizie principali - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.