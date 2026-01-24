Ultima Generazione attivisti assolti per il blocco del raccordo a Roma nel 2022

Nel 2022, gli attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per il blocco del raccordo a Roma. La loro azione, pur difficile, si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai disastri ambientali in Italia. Queste vicende evidenziano l’importanza di confrontarsi con le emergenze climatiche e di sostenere manifestazioni che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni.

"Giovedì 22 gennaio presso il tribunale di Roma si è tenuta l'udienza per il processo che ha visto imputate 10 persone per l'azione compiuta il 7 novembre 2022 sul Grande raccordo anulare uscita 1 Aurelia; azione realizzata nell'ambito della precedente campagna "No gas No Carbone". Il giudice al termine dell'udienza ha pronunciato la sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione. Nello specifico: non luogo a procedere perché il fatto non è previsto come reato per l'interruzione di pubblico servizio; non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per la violazione del foglio di via; assoluzione per tenuità del fatto dall'imbrattamento".

