Danza aerea | spettacolo mozzafiato a Potenza 28 febbraio 2026

Domenica 28 febbraio 2026, alle ore 11, la Palestra Vito Lepore di Potenza ospiterà la tappa interregionale del campionato A.I.D.A. Sud Italia 2025-2026 di Danza Aerea. L’evento, organizzato dall’ASD Vuoto D’Aria in collaborazione con l’Accademia Italiana Danza Aerea, riunirà atlete provenienti da Campania e Basilicata per una competizione che mescola tecnica, grazia e potenza espressiva. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Potenza, dallo CSEN Basilicata e dal CONI Comitato Regionale Basilicata, promette uno spettacolo di alto livello con coreografie sospese tra tessuti e cerchi aerei. Le atlete, valutate da una giuria qualificata, si sfideranno su tecnica, difficoltà, pulizia esecutiva, musicalità e interpretazione artistica. Le maestre dell’ASD Vuoto D’Aria, Letizia Montagnuolo e Monica De Vivo, esprimono orgoglio per l’evento, sottolineando l’importanza di promuovere la danza aerea come disciplina che forma carattere e passione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

