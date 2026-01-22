Sfilate in maschera e danza aerea | torna il Carnevale di Alfonsine

Il Carnevale di Alfonsine torna domenica 15 febbraio, offrendo una sfilata di gruppi in maschera per le vie del paese, con partenza da piazza Monti alle 14:30. L’evento si concluderà in piazza Gramsci con le premiazioni dei partecipanti e uno spettacolo di danza aerea. Un’occasione per vivere un momento di festa e tradizione nel rispetto delle normative vigenti.

Domenica 15 febbraio ritorna il Carnevale ad Alfonsine, con una sfilata di gruppi in maschera per le vie del paese che partirà da piazza Monti alle 14:30, per arrivare in piazza Gramsci dove ci saranno le premiazioni di tutti i partecipanti e, al termine, uno spettacolo di danza aerea con la.

Carnevale 2026: calendario, parate, sfilate e feste in mascheraIl Carnevale 2026 in Emilia-Romagna propone un calendario ricco di eventi tra sfilate, parate e feste in maschera.

Il Carnevale vergatese tra le sfilate storicheIl Carnevale vergatese si afferma tra le manifestazioni storiche della regione, grazie alle sue tradizionali sfilate che affascinano residenti e visitatori.

