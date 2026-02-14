Ucraina colloqui di Ginevra già in salita | Mosca richiama il ‘falco’ Medinsky Trump | Zelensky si dia una mossa

Da periodicodaily.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha deciso di richiamare Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale, per guidare la delegazione durante i colloqui previsti a Ginevra tra Ucraina, Stati Uniti e Mosca. La scelta arriva a poche settimane dall’inizio delle trattative e ha già suscitato critiche tra gli osservatori internazionali. Medinsky, noto per le sue posizioni dure, potrebbe influenzare il tono delle discussioni. I colloqui si terranno il 17 e 18 febbraio e si preannunciano difficili fin dall’inizio.

(Adnkronos) – La Russia torna a schierare Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale del Cremlino, alla guida della propria delegazione nei prossimi colloqui con Ucraina e Stati Uniti in programma il 17-18 febbraio a Ginevra. Una scelta che, secondo il Kyiv Independent, potrebbe indicare un irrigidimento della posizione di Mosca, dopo che l'ultimo round era stato condotto.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Non mi fido di Putin. Trump faccia pressione”. Mosca: “Irrigidiremo nostra posizione a colloqui”, news in diretta

Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con le ultime dichiarazioni di Zelensky e Mosca.

In Ucraina la trattativa di pace resta in salita anche dopo i colloqui di Miami. Per i russi l’incontro è stato “positivo” ma ci vorrà tempo per un accordo mentre Zelensky non si fida

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Perché sono tutti zitti sulla lite Trump-Zelensky e sulle stragi del “cessate il fuoco” a Gaza

Video Perché sono tutti zitti sulla lite Trump-Zelensky e sulle stragi del “cessate il fuoco” a Gaza

Argomenti discussi: Ucraina, colloqui di Ginevra già in salita: Mosca richiama il 'falco' Medinsky. Trump: Zelensky si dia una mossa; Guerra, Cremlino: Nuovi negoziati Russia-Ucraina-Usa il 17 e 18 febbraio a Ginevra; Guerra Ucraina - Russia, le news del 13 febbraio. Trump: Zelensky si dia una mossa; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Macron: Stabiliamo contatti con la Russia in piena trasparenza. Trump: Mosca vuole un accordo, Zelensky si dia una mossa.

ucraina colloqui di ginevraUcraina, colloqui di Ginevra già in salita: Mosca richiama il 'falco' Medinsky. Trump: Zelensky si dia una mossaBloomberg aveva riferito che anche i funzionari statunitensi avevano espresso ai russi la preferenza di limitare il ruolo dei 'falchi' come Medinsky, nel processo di pace. Medinsky aveva già guidato ... adnkronos.com

ucraina colloqui di ginevraUcraina, colloqui Kiev-Mosca il 17 a Ginevra. Trump: 'Zelensky si smuova'Sette le persone uccise nei raid russi nell'arco di 24 ore, secondo le autorità di Kiev. Dopo i primi due incontri trilaterali svoltisi ad Abu Dhabi alla fine di gennaio e inizio di febbraio, il ... ansa.it