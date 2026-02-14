Ucraina colloqui di Ginevra già in salita | Mosca richiama il ‘falco’ Medinsky Trump | Zelensky si dia una mossa

La Russia ha deciso di richiamare Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale, per guidare la delegazione durante i colloqui previsti a Ginevra tra Ucraina, Stati Uniti e Mosca. La scelta arriva a poche settimane dall’inizio delle trattative e ha già suscitato critiche tra gli osservatori internazionali. Medinsky, noto per le sue posizioni dure, potrebbe influenzare il tono delle discussioni. I colloqui si terranno il 17 e 18 febbraio e si preannunciano difficili fin dall’inizio.