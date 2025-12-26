Ucraina Zelensky vola da Trump Domenica il vertice sulla pace | Mai così vicini all' accordo

Un viaggio oltreoceano mentre la diplomazia corre contro il tempo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà domenica Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, per discutere nuove proposte di pace e tentare un’accelerazione prima della fine dell’anno. L’appuntamento arriva in un clima segnato da segnali contrastanti: da un lato l’attivismo americano, dall’altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ucraina, Zelensky vola da Trump. Domenica il vertice sulla pace: “Mai così vicini all'accordo” Leggi anche: Ucraina, Zelensky vola da Trump: domenica il vertice sulla pace a Mar-a-Lago: “Mai così vicini all'accordo” Leggi anche: Ucraina: Zelensky da Trump a Mar-a-Lago. Mosca: “Mai così vicini all’accordo”. Ma gli ostacoli sono tanti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Ucraina, spiragli di pace. Trump: “Siamo più vicini che mai”. Il giallo sulla telefonata con Putin. Zelensky vola negli Usa per incontrare Trump - Washington intensifica i contatti per un possibile accordo di pace tra Ucraina e Russia, ma restano forti le distanze su garanzie di sicurezza e questioni ... huffingtonpost.it

Guerra Ucraina, Mosca: «Accordo vicino, ma Kiev e Ue lo affossano». Zelensky conferma: domenica da Trump in Florida - Mosca e Washington hanno concordato di proseguire il dialogo sul conflitto in Ucraina, dopo il round di colloqui diplomatici che si sono tenuti a Miami. ilmessaggero.it

Ucraina, possibile incontro Trump-Zelensky domenica a Mar-a-Lago in Florida - Lago in Florida, domenica, l'incontro annunciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con il suo omologo Usa, Donald Trump. milanofinanza.it

#Ucraina Zelensky conferma l'incontro di domenica con Trump a Mar-a-Lago. "Vorremmo che gli europei fossero presenti. Come minimo ci collegheremo online". Si discuterà del piano in 20 punti, "pronto al 90%", inviato a Mosca, e delle garanzie di sicurezz - facebook.com facebook

#Ucraina Zelensky conferma l'incontro di domenica con Trump a Mar-a-Lago. "Vorremmo che gli europei fossero presenti. Come minimo ci collegheremo online". Si discuterà del piano in 20 punti, "pronto al 90%", inviato a Mosca, e delle garanzie di sicurez x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.