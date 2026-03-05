Ucciso in casa Mario Ruoso fondatore di TelePordenone

Nella propria abitazione è stato trovato morto Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone. La polizia ha confermato che si tratta di un omicidio e che la vittima è stata colpita alla testa con un corpo contundente, probabilmente un oggetto contundente. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

