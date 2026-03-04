Mario Ruoso ucciso a sprangate il fondatore di TelePordenone è stato trovato morto in casa | cosa si sa

L'imprenditore Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone, è stato trovato morto nella sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, è stato ucciso a sprangate. La polizia sta indagando sul caso e ha già eseguito alcuni rilievi sul luogo del ritrovamento. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui possibili sospetti o motivi dell'omicidio.

Mario Ruoso è stato ucciso "con un corpo contundente alla testa". Lo ha riferito Pietro Montrone, procuratore di Pordenone dopo il sopralluogo presso l'abitazione del fondatore di TelePordenone. Secondo gli inquirenti "la vittima è stata presa a sprangate" e la morte risalirebbe a poche ore prima. L'assassinio di Ruoso "è stata una mattanza", continua Montrone ai microfoni con i giornalisti. Il corpo dell'87enne è stato rinvenuto dal nipote nell'abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. Mario Ruoso ucciso a sprangate nella sua abitazione Nell'attesa di avere un quadro più chiaro dell'omicidio, il procuratore di Pordenone Pietro Montrone è in grado di dire che Mario Ruoso sarebbe stato colpito "con un corpo contundente alla testa", riferisce l'Ansa.