A Pordenone, un uomo sospettato di aver ucciso Mario Ruoso è stato portato in Questura. Si tratta di un collaboratore di lunga data del patron di TelePordenone, coinvolto nelle indagini dopo l’omicidio avvenuto con un colpo di sprangata. La polizia sta approfondendo le indagini e lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni ufficiali disponibili.

PORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un Questura. «C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto del patron di TelePordenone». Lo ha detto, all'Ansa, il Procuratore della Repubblica, Pietro Montrone. «Tecnicamente non è ancora in stato di fermo - ha precisato - stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente». C'è un sospettato: chi è Il sospettato è un cittadino italiano, ultrasessantenne, che è stato individuato in un'abitazione di Azzano Decimo, alla prima periferia di Pordenone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ruoso ucciso a sprangate, «Portato in Questura uno storico collaboratore del patron di TelePordenone». Chi è

Chi era Mario Ruoso, il patron di Telepordenone ucciso a sprangateNato il 17 luglio 1938 a Nave di Fontanafredda, Mario Ruoso aveva avuto una vita intensa tra imprenditoria, passioni per motori e ballo.

Leggi anche: Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone

Altri aggiornamenti su Ruoso ucciso.

Temi più discussi: Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone; Patron di TelePordenone ucciso a sprangate. Gli investigatori: Nessuna ipotesi esclusa.

Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ... fanpage.it

Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa: un sospettato portato in QuesturaCosì è morto Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone, trovato senza vita nel pomeriggio nel suo attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone, proprio di fronte alla ... ansa.it

Imprenditore Mario Ruoso ucciso a sprangate in casa, trovato morto il "patron" 87enne di Garage Venezia e Telepordenone - VIDEO x.com

IL VIDEO - Mario Ruoso, il patron di TelePordenone ucciso a sprangate sulla porta di casa: caccia all'assassino - facebook.com facebook