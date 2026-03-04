Imprenditore trovato morto in casa a Porcia | Mario Ruoso ucciso a sprangate

Un imprenditore è stato trovato morto nella sua abitazione a Porcia. Secondo le prime ricostruzioni, è stato ucciso con colpi sferrati con una spranga. La vittima è un noto nome del mondo imprenditoriale della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce sulla vicenda. La scoperta ha suscitato scalpore tra la comunità locale.

La cronaca nera del Friuli Venezia Giulia viene scossa da un evento brutale e inaspettato che colpisce uno dei volti storici dell imprenditoria locale. La tragica fine di Mario Ruoso, ottantasettenne fondatore della celebre emittente Telepordenone, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Porcia e dell intera provincia. Il corpo senza vita dell uomo è stato rinvenuto all interno della sua abitazione, trasformata improvvisamente nel teatro di un crimine efferato che ha richiesto l intervento immediato delle autorità competenti e della polizia scientifica per i rilievi di rito. L allarme è scattato quando il nipote dell imprenditore, preoccupato dal fatto che il nonno non rispondesse alle numerose chiamate telefoniche effettuate durante la giornata, ha deciso di recarsi personalmente presso la residenza di via De Pellegrini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

