Mattarella concede cinque grazie C' è anche Franco Cioni che uccise la moglie malata terminale

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi dell' art. 87 comma 11 della Costituzione – cinque decreti di grazia, per i quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo rende noto il Quirinale in un comunicato. Questi i nomi dei destinatari dei provvedimenti. Bardhyl Zeneli, nato nel 1962, condannato a un anno e sei mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari. Nel concedere la grazia per l'intera pena, il Presidente ha tenuto conto dei pareri favorevoli del Magistrato di sorveglianza e del Procuratore generale, che hanno rilevato come il fatto contestato (allontanamento dall'abitazione dove era sottoposto all'obbligo di dimora) non integri la fattispecie di evasione e quindi non costituisca reato.

