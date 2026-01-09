Uccise moglie e suocera ergastolo confermato per Giampaolo Amato | la Corte d’Assise d’appello dice no al ricorso

La Corte d’Assise d’appello di Bologna ha confermato l’ergastolo a Giampaolo Amato, condannato per l’omicidio della moglie e della suocera. Il giudice Domenico Stigliano ha respinto il ricorso, mantenendo la sentenza di primo grado. Amato, 66 anni, è un ex medico noto nel settore sportivo e oculistico. La decisione conclude un procedimento giudiziario avviato dopo il duplice delitto avvenuto in precedenza.

Confermata la condanna per il duplice omicidio. La Corte d'Assise d'appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, ha confermato la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, 66 anni, ex medico della Virtus pallacanestro e oculista. La decisione è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Amato era già stato condannato in primo grado per l'omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, decedute a distanza di 22 giorni nell'ottobre 2021. L'accusa: somministrazione di un mix di farmaci. Secondo la ricostruzione dell'accusa, le due donne sarebbero state avvelenate con una combinazione di Sevoflurano (anestetico) e Midazolam (benzodiazepina).

