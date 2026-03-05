Uccide l' ex amico a coltellate | ergastolo per Giacomo Friso

In una serata a Villafranca Padovana, Giacomo Friso ha ucciso il suo ex amico a coltellate. La lite tra i due, amici di infanzia, è degenerata in violenza e ha portato alla morte dell'uomo. Friso è stato condannato all'ergastolo per il suo gesto. La comunità locale si è trovata ad affrontare il tragico episodio di violenza.

La vicenda creò nella comunità di Villafranca Padovana paura e dolore. Due vecchi amici di infanzia protagonisti di una lite furiosa terminata del dramma. I due si conoscevano dai tempi dell'infanzia. Negli anni il loro rapporto si è incrinato fino al tragico epilogo. Era il 27 aprile 2024. Oggi 4 marzo Giacomo Friso 35 anni è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Alle prime luci dell'alba del fine aprile di due anni fa si accanì sul corpo di Michael Boschetto di 31 anni colpendolo con quattro fendenti. Uno dei fendenti diretto al costato risultò letale. Alla luce della sentenza odierna il giudice Domenica Gambardella e la giuria popolare hanno di fatto accolto le richieste formulate dal pubblico ministero Benedetto Roberto titolare del fascicolo d'indagine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

