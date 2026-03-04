Omicidio Boschetto ergastolo per Giacomo Friso | uccise l’amico d’infanzia e si scattò un selfie

Giacomo Friso è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso il suo amico d’infanzia, Michael Boschetto, il 27 aprile 2024 a Villa Padovana. Dopo il delitto, Friso si è fotografato mentre si scattava un selfie. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario durato diverse settimane.

È stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso, il 35enne accusato di aver ucciso l’amico d’infanzia e vicino di casa, Michael Boschetto all’alba del 27 aprile 2024 a Villa Padovana, e subito dopo averlo ucciso avrebbe preso il telefono per scattarsi un selfie. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Padova al termine del processo di primo grado, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, Benedetto Roberti. La Corte ha ritenuto pienamente provato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi. È stata invece esclusa l’aggravante della premeditazione, pur riconoscendo l’estrema gravità del gesto e la natura banale e ingiustificabile delle ragioni alla base del delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

