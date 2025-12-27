Piazza grandi Affari | 2025 da record indici a +30% Boom di investimenti in Italia da tutto il mondo

Due anni d’oro, un terzo di platino. Piazza Affari, in Italia, da quando si è insediato il governo Meloni, schizza sempre più in alto grazie all’affidabilità dei conti pubblici, alla stabilità politica e alla capacità di rassicurare i mercati anche rispetto alle tassazioni selvagge che minaccia la sinistra, patrimoniale in testa. Il futuro è sempre un’ipotesi, cantava Enrico Ruggeri, ma per chi aggredisce i mercati non può essere mai una scommessa, a dispetto di quanto si dice quando si parla di azioni, futures, derivati e titoli di Stato. Si scommette su Napoli-Juventus, su Wimbledon, sul 90 sulla ruota di Milano, ma mai sui listini, sui quali si ragiona, si studia, si stima, si “prevede”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

