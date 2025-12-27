Piazza grandi Affari | 2025 da record indici a +30% Boom di investimenti in Italia da tutto il mondo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni d’oro, un terzo di platino. Piazza Affari, in Italia, da quando si è insediato il governo Meloni, schizza sempre più in alto grazie all’affidabilità dei conti pubblici, alla stabilità politica e alla capacità di rassicurare i mercati anche rispetto alle tassazioni selvagge che minaccia la sinistra, patrimoniale in testa. Il futuro è sempre un’ipotesi, cantava Enrico Ruggeri, ma per chi aggredisce i mercati non può essere mai una scommessa, a dispetto di quanto si dice quando si parla di azioni, futures, derivati e titoli di Stato. Si scommette su Napoli-Juventus, su Wimbledon, sul 90 sulla ruota di Milano, ma mai sui listini, sui quali si ragiona, si studia, si stima, si “prevede”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

piazza grandi affari 2025 da record indici a 30 boom di investimenti in italia da tutto il mondo

© Secoloditalia.it - Piazza (grandi) Affari: 2025 da record, indici a +30%. Boom di investimenti in Italia da tutto il mondo

Leggi anche: GIORDANO, ADR: “FIUMICINO È IL BIGLIETTO DA VISITA DEL PAESE, 9 MILIARDI DI INVESTIMENTI PER CONNETTERE L’ITALIA AL MONDO”

Leggi anche: Veronica della Basilicata firma un altro finale da record ad Affari Tuoi: rischia tutto e vince 100mila euro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Piazza Affari, anno spumeggiante con le banche. Appetito per IPO più grandi e re-IPO; Fincantieri regina a Piazza Affari. Parla l’ad Pierroberto Folgiero; Per Natale grandi e piccini alla Nuova Barberia Carloni; Borsa italiana, 2025 da record: a Piazza Affari il valore delle società quotate cresce del 23%.

piazza grandi affari 2025Piazza Affari torna attrattiva: gli investitori stranieri al 50% - Il valore complessivo delle società quotate sul listino milanese ha raggiunto la soglia degli 808 miliardi di euro. ilmessaggero.it

piazza grandi affari 2025L’anno d’oro di Piazza Affari, listini più ricchi di 151 miliardi - Un report di Unimpresa fotografa il boom delle quotate, Italia seconda sola alla Spagna. repubblica.it

piazza grandi affari 2025UNIMPRESA * BORSA: “VALORE QUOTATE SALITO DI 151 MILIARDI IN 2025 (+23%), STRANIERI OLTRE 50% PIAZZA AFFARI” - Report dell’associazione: col governo Meloni il valore delle quotate è cresciuto di oltre 300 miliardi (+59%). agenziagiornalisticaopinione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.