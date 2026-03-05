tutte le variabili sulle mosse di erdogan in iran

Il missile iraniano intercettato dalla difesa turca rappresenta un evento che ha attirato l’attenzione nel contesto delle relazioni tra Turchia e Iran. Recep Tayyip Erdogan ha commentato l’accaduto, evidenziando un possibile mutamento nelle sue valutazioni riguardo alle azioni di Teheran. L’episodio ha infatti portato a riflettere sulle recenti mosse del governo turco in risposta a quanto avviene nella regione.

Il missile iraniano intercettato dalla difesa turca segna inequivocabilmente anche un cambio di percezione nella testa di Recep Tayyip Erdogan. Ovvero non c’è solo la “formalità” data da un attacco portato contro un membro della Nato, ma anche la rottura del patto ideale tra Iran e Turchia che è stato alla base delle molteplici interlocuzioni sull’asse Teheran-Ankara nell’ultimo decennio, con il coinvolgimento diretto di big partner come Mosca e Pechino. Due riflessioni nella testa del leader turco che potrebbero mutare significativamente le alleanze e le mosse di domani, oltre agli equilibri dell’intero Medio Oriente. Anche perché la rozza risposta iraniana all’operazione “Ruggito del leone”, con gli attacchi a Oman, Eau, Arabia Saudita, ha coagulato ancora di più i Paesi del golfo in chiave pro-Gerusalemme. 🔗 Leggi su Formiche.net

