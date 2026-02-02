Le incertezze saudite sull’Iran irritano Erdogan

Da giorni si susseguono segnali di tensione tra Arabia Saudita e Iran. Riad sembra mantenere un atteggiamento ambiguo, senza chiarire le sue intenzioni. Questa incertezza irrita anche Ankara, che osserva la situazione con preoccupazione. La domanda ora è: a che gioco gioca l’Arabia Saudita?

A che gioco gioca l’Arabia Saudita? Negli ultimi giorni, sono emersi degli elementi interessanti sulla linea di Riad in riferimento al dossier iraniano: elementi che potrebbero avere delle ripercussioni geopolitiche significative. Secondo Axios, durante un recente incontro a porte chiuse a Washington con dei think tank e delle organizzazioni ebraiche, il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, avrebbe detto che, qualora Washington non attaccasse l’Iran, ciò rafforzerebbe il regime degli ayatollah. «A questo punto, se ciò non accade, non farà altro che rafforzare il regime», avrebbe, in particolare, affermato. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’attuale situazione in Iran evidenzia le difficoltà del regime teocratico, con proteste prolungate e crescente vulnerabilità.

Questa mattina il prezzo del petrolio ha subito un calo deciso.

Le Borse europee chiudono in calo, smorzando l’effetto positivo di Davos. Le incertezze geopolitiche, tra tensioni in Groenlandia e possibili interventi militari americani contro l’Iran, spingono gli investitori verso asset rifugio come oro e argento. Quest’ultimo - facebook.com facebook

Complice l'incontro in Turchia tra Araghchi ed Erdogan, questa mattina il cambio del Dollaro USA è sceso a ~1.600.000 Rial iraniani. Briciole di fronte ai danni dovuti al blocco dell'accesso a internet, e soprattutto alla paura e incertezza in #Iran per un'aggressi x.com