Le incertezze saudite sull’Iran irritano Erdogan

Da giorni si susseguono segnali di tensione tra Arabia Saudita e Iran. Riad sembra mantenere un atteggiamento ambiguo, senza chiarire le sue intenzioni. Questa incertezza irrita anche Ankara, che osserva la situazione con preoccupazione. La domanda ora è: a che gioco gioca l’Arabia Saudita?

A che gioco gioca l’Arabia Saudita? Negli ultimi giorni, sono emersi degli elementi interessanti sulla linea di Riad in riferimento al dossier iraniano: elementi che potrebbero avere delle ripercussioni geopolitiche significative. Secondo Axios, durante un recente incontro a porte chiuse a Washington con dei think tank e delle organizzazioni ebraiche, il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, avrebbe detto che, qualora Washington non attaccasse l’Iran, ciò rafforzerebbe il regime degli ayatollah. «A questo punto, se ciò non accade, non farà altro che rafforzare il regime», avrebbe, in particolare, affermato. 🔗 Leggi su Laverita.info

