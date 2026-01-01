Calciomercato Inter tutte le trattative sul tavolo di Marotta | dal sogno in porta alla rivoluzione in difesa e le altre mosse

Il calciomercato dell’Inter si concentra sulle strategie di gennaio e giugno, con attenzione alle esigenze della squadra. Tra le trattative in corso ci sono il rinnovo delle posizioni chiave e potenziali acquisti, tra cui un obiettivo in porta e cambiamenti in difesa. La società di Beppe Marotta valuta attentamente ogni mossa per rafforzare l’organico e prepararsi alla prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter tra gennaio e giugno: i nerazzurri pianificano il futuro tra il sogno per la porta, una possibile rivoluzione in difesa e molto altro. Con l’apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, l’Inter entra in una fase cruciale di pianificazione tra presente e futuro. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta, osserva con attenzione ogni reparto, con l’intenzione di intervenire solo se si presenteranno reali occasioni di crescita tecnica. Il primo tema riguarda la porta. Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, è in scadenza il 30 giugno 2026 e il grande sogno dei nerazzurri resta Guglielmo Vicario, estremo difensore della Nazionale italiana attualmente al Tottenham. 🔗 Leggi su Internews24.com

