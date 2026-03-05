Sara Shahverdi, ostetrica che vive in un villaggio nel nord-ovest dell’Iran, si occupa della famiglia e guida la motocicletta. La sua vita è cambiata dopo la perdita del padre e la devastazione causata dagli eventi recenti nel paese. Le proteste e le lotte in Iran sembrano essere state cancellate da questa situazione. La sua storia si inserisce in un quadro di difficoltà crescenti.

Cinema Intervista a Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, iraniani di base a New York, registi di «Scalfire la roccia». La guerra e il loro documentario candidato agli Oscar Cinema Intervista a Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, iraniani di base a New York, registi di «Scalfire la roccia». La guerra e il loro documentario candidato agli Oscar Sara Shahverdi vive in un villaggio nel nord ovest dell’Iran, è un’ostetrica, guida la motocicletta, si è presa sempre cura della famiglia da quando è morto il padre, ed è diventata la prima donna eletta nel consiglio comunale. La sua è una battaglia piena di ostacoli, che la porta a subire molti attacchi... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Tutte le lotte in Iran sembrano cancellate dalla devastazione»

Samira Lui sparisce da Instagram dopo le accuse di Corona: cancellate tutte le fotoIl mondo dei social media e della televisione italiana è stato recentemente scosso da un evento inaspettato che vede coinvolta una delle figure più...

Iran, le immagini della devastazione dopo le proteste e la reazione delle forze di sicurezzaIl leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha segnalato venerdì che le forze di sicurezza avrebbero represso i manifestanti, sfidando...

Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna

Contenuti utili per approfondire Tutte le lotte in Iran sembrano....

Discussioni sull' argomento Consiglio Giustizia e affari interni; 9 marzo, giornata di lotta per i diritti delle donne. I settori della conoscenza in sciopero; FATE: la mobilitazione operaia che sta cambiando il clima sociale; RETE NO BAVAGLIO: INFORMAZIONE INDIPENDENTE, MEDIA E LOTTE SOCIALI. INCONTRO A ROMA PER IL FUTURO DEL GIORNALISMO DAL BASSO.

Leggende Pokémon Z-A dà il via alla Stagione 5 delle Lotte Competitive: tutte le ricompense in palioDa oggi, 8 gennaio, prende il via la quinta stagione delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon Z-A, permettendo agli allenatori di sfidarsi online per scalare i ranghi e ottenere una serie di ... multiplayer.it

Buonasera. Riprendiamo un’intenzione già condivisa nei mesi scorsi: insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, questa sera affidiamo a Santa Rita i capi di Stato e i responsabili delle Nazioni in guerra, perché si aprano al bene, depongano le armi e risc facebook

Io ho bisogno di questo programma tutte le sere per poter affrontare la settimana #StaseraTuttoèPossibile x.com