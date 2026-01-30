La star di Instagram, Samira Lui, ha eliminato tutte le sue foto dal profilo social dopo le accuse rivoltele da Corona. La sua sparizione online ha lasciato i fan senza parole e ha fatto parlare di sé in fretta. Nessuna dichiarazione ufficiale fino a ora, ma la decisione di cancellare i contenuti ha alimentato le voci su una possibile crisi tra le due figure pubbliche.

Il mondo dei social media e della televisione italiana è stato recentemente scosso da un evento inaspettato che vede coinvolta una delle figure più amate del piccolo schermo. Samira Lui, nota al grande pubblico per il suo ruolo di valletta accanto a Gerry Scotti nel programma La ruota della fortuna, ha deciso di compiere un gesto drastico che ha lasciato i suoi numerosi sostenitori nel più totale sconcerto. La giovane modella e conduttrice ha infatti oscurato il suo profilo Instagram, eliminando ogni singola fotografia e contenuto precedentemente pubblicato. Si tratta di una mossa radicale per una personalità che vanta oltre 731mila seguaci e che ha sempre utilizzato le piattaforme digitali per raccontare la sua quotidianità e la sua ascesa professionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Samira Lui sparisce da Instagram dopo le accuse di Corona: cancellate tutte le foto

Alfonso Signorini ha temporaneamente rimosso il suo profilo Instagram in seguito alle recenti accuse di avances e ricatti rivolte da Fabrizio Corona, che hanno generato molta attenzione mediatica.

Alfonso Signorini è scomparso da Instagram in seguito alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a presunti collegamenti nel suo ambiente.

