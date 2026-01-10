iran le immagini della devastazione dopo le proteste e la reazione delle forze di sicurezza

Dopo le recenti proteste in Iran, sono arrivate immagini di devastazione e interventi delle forze di sicurezza. L’Ayatollah Khamenei ha annunciato l’uso della forza contro i manifestanti, in contrasto con le dichiarazioni di sostegno del presidente Trump ai manifestanti pacifici. Questa situazione evidenzia le tensioni in corso nel paese e le diverse posizioni internazionali sulla gestione delle proteste.

Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha segnalato venerdì che le forze di sicurezza avrebbero represso i manifestanti, sfidando direttamente l’impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sostenere coloro che manifestavano pacificamente. I manifestanti iraniani hanno urlato e marciato per le strade fino a venerdì mattina dopo l’appello del principe ereditario in esilio del Paese a manifestare, nonostante la teocrazia iraniana abbia tagliato la nazione da internet e dalle telefonate internazionali. I media statali iraniani hanno mostrato filmati di quelli che presumibilmente erano danni, inclusi edifici bruciati, veicoli bruciati e detriti su alcune strade, in diverse città iraniane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

