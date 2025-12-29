Turismo la Regione investe 34 milioni di euro Ci sono i fondi per la riqualificazione delle strutture ricettive

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 34 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive, puntando a rafforzare il settore turistico nel 2026. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, si delineano strategie volte a valorizzare l’offerta e migliorare l’attrattività della regione, contribuendo a un rilancio sostenibile e duraturo del turismo locale.

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, la Regione affina strategie e obiettivi per un 2026 di rilancio e rafforzamento del turismo emiliano-romagnolo. Partendo da un investimento che non solo conferma, ma, in alcune specifiche linee di intervento, aumenta le risorse attestandosi nel complesso. Sul fronte del turismo, oltre allo stanziamento per Apt e Destinazioni turistiche vengono incrementate di 50mila euro le risorse per rievocazioni storiche (350mila euro nel 2026) e di altrettanti

