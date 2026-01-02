Secondo i dati di ENIT e del Ministero del Turismo, l’Italia si conferma una delle destinazioni più apprezzate per le vacanze invernali, posizionandosi ai vertici in Europa per il tasso di occupazione delle strutture ricettive. La varietà di offerte e la qualità dei servizi attraggono ogni anno un numero crescente di turisti stranieri, rendendo il nostro Paese una scelta di riferimento anche nei mesi più freddi.

L’Italia continua ad essere meta preferita dai turisti esteri per trascorrere le vacanze, anche nel periodo invernale. Un Paese in grado di soddisfare le diverse aspettative: arte, montagna, mercatini natalizi sono alcuni dei pacchetti più richiesti dai viaggiatori europei, accanto a enogastronomia, borghi, vacanza luxury e turismo delle radici che vanno per la maggiore tra i vacanzieri d’oltreoceano. È quanto emerge dal Monitoraggio ENIT per queste vacanze che comprendono Natale, Capodanno ed Epifania, una visione sul turismo organizzato proveniente dai principali mercati dell’incoming italiano, una ricerca che comprende 13 mercati esteri e numerosi tour operator coinvolti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - ENIT – MINISTERO DEL TURISMO: ITALIA AL TOP PER LE VACANZE INVERNALI. PRIMI IN EUROPA PER TASSO DI SATURAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

