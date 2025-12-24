Il regolamento fai da te in Coppa d'Africa l'arbitro va in confusione e sbaglia tutto

24 dic 2025

Gli errori commessi dal direttore di gara in Congo-Benin sono clamorosi: fa un gesto anomalo per il protocollo VAR poi compie un pasticcio in occasione del "finto" infortunio di Moutoussamy. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

