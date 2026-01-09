Calvarese | Oggi gli arbitri aspettano il VAR E conoscere il regolamento non significa saper arbitrare

Gli arbitri italiani si confrontano con l’introduzione del VAR, uno strumento tecnologico che, se da un lato mira a migliorare le decisioni, dall’altro solleva dubbi sulla sua applicazione e sul rispetto del regolamento. Recenti dichiarazioni di Calvarese evidenziano come la presenza del VAR stia modificando il ruolo arbitrale, portando a riflettere su quanto sia importante una corretta interpretazione delle regole, oltre la semplice conoscenza degli strumenti tecnologici.

Cosa sta succedendo agli arbitri in Italia, stretti nella morsa dello strumento tecnologico che sembra spingersi oltre il protocollo. Ad affrontare l'argomento nell'intervista a Fanpage.it è l'ex arbitro internazionale, Gianpaolo Calvarese. "Nessun direttore di gara scende in campo pensando alla politica o ai palazzi. La politica deve essere tenuta ben distinta dalla tecnica.?E quest'ultima, mi duole dirlo, è carente".

L'EX ARBITRO - Calvarese: "Poca fiducia negli arbitri, stupito per il fatto che figure di eccellenza come Irrati e Valeri siano all'estero" - Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica: "Rocchi è il designatore da 5 anni, e come un allenatore ha le sue responsabilità per il rendimento della propria squadra, ... napolimagazine.com

Gol ANNULLATO a PULISIC, il rosso a ZACCAGNI e il braccio di SIMEONE | Open VAR | DAZN

