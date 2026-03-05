Donald Trump ha licenziato Kristi Noem, segretaria alla sicurezza interna, attraverso un messaggio sui social. Al suo posto è stato nominato Mullin. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda il cambio nel personale di governo. Noem, nota per le sue posizioni politiche, è stata sostituita da Mullin, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta.

Donald Trump ha licenziato Kristi Noem e lo ha fatto via social. Con un post su Truth, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver sollevato dal suo incarico il segretario alla sicurezza interna. Senza tanti giri di parole, il tyconn ha anche annunciato il successore, il senatore Markwayne Mullin. Kristi Noem licenziata via social Perché Trump ha licenziato Kristi Noem Mullin al posto di Kristi Noem Chi è Kristi Noem Kristi Noem licenziata via social Kristi Noem è la prima segretaria dell’amministrazione Trump a essere licenziata. L’annuncio è arrivato direttamente tramite un post su Truth del presidente degli Stati Uniti anche se già da diverse ore circolavano voci del possibile licenziamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perché Trump ha licenziato il segretario alla sicurezza interna Kristi Noem via social, al suo posto Mullin

Trump silura Kristi Noem dal Dipartimento di Sicurezza Interna: al DHS arriva il senatore Markwayne MullinIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la rimozione di Kristi Noem dall’incarico di segretaria del Dipartimento per la Sicurezza...

I democratici chiedono a Kristi Noem (Segretario alla Sicurezza Interna USA) di dimettersi o di affrontare l’impeachmentSecondo un comunicato stampa, la risoluzione di impeachment di Kelly contro Noem aveva raccolto 100 co-sponsor al 20 gennaio, ma il numero è...

Approfondimenti e contenuti su Perché Trump.

Discussioni sull' argomento Trump vanta successi economici, ma i numeri raccontano un'altra storia; Board of Peace: a Trump mancano i soldi per fare la Riviera di Gaza?; La sanità è un tallone d'Achille di Trump, tra sprechi e contese giudiziarie (di L. Varlese); Epstein il buco nero che rischia di travolgere Trump.

Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi NoemIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem, che nell’ultimo anno aveva coordinato e diretto le criticatissime operazioni ... ilpost.it

La Stampa. . Cosa è successo nei tre round di negoziati fra Iran e Stati Uniti Perché all’indomani dell’ultimo incontro fra le parti, Donald Trump ha dato ordine di iniziare l’Operation Epic Fury Abbiamo ricostruito con fonti interne all’Amministrazione Usa, anal - facebook.com facebook

Secondo Saviano Russia e Cina restano ferme sul conflitto Iran perché Trump avrebbe concesso garanzie rispettivamente su Ucraina e Taiwan. #La7 #Ottoemezzo #Trump #Iran #Guerra x.com