Trump | No a Khamenei jr Il ministro iraniano Araghchi | Pronti a un' invasione Usa per loro un disastro Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro Macron con Meloni e Mitsotakis

Il ministro degli Esteri ha annunciato che l'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita in una sede non specificata. In parallelo, il presidente statunitense ha dichiarato di essere contrario a un incontro con il leader iraniano, mentre il ministro iraniano ha risposto minacciando un possibile intervento militare degli Stati Uniti. Intanto, Macron ha confermato l'invio di aiuti militari a Cipro, insieme a Meloni e Mitsotakis.