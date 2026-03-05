Trump | No a Khamenei jr Il ministro iraniano Araghchi | Pronti a un' invasione Usa per loro un disastro Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro Macron con Meloni e Mitsotakis
Il ministro degli Esteri ha annunciato che l'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita in una sede non specificata. In parallelo, il presidente statunitense ha dichiarato di essere contrario a un incontro con il leader iraniano, mentre il ministro iraniano ha risposto minacciando un possibile intervento militare degli Stati Uniti. Intanto, Macron ha confermato l'invio di aiuti militari a Cipro, insieme a Meloni e Mitsotakis.
Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Macron sente Meloni e Mitsotakis, "insieme per l'invio di aiuti militari a Cipro". Londra ...AGI - Fonti dell'Eliseo riferiscono di una telefonata del presidente francese Emmanuel Macron alla premier italiana, Giorgia Meloni, e al primo...
Guerra in Iran: Macron con Meloni e Mitsotakis per aiuti militari a Cipro. Petroliera colpita nel Kuwait. Riunione del consiglio atlanticoPARIGI – In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l’iniziativa questa mattina di...
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
No a Khamenei Jr, Trump vuole scegliere chi guida l'Iran. Nuovo appello alla grazia per NetanyahuIl presidente americano ad Axios: Inaccettabile il figlio di Khamenei. Devo essere coinvolto nella scelta del successore. E torna a ... huffingtonpost.it
Macron sente Roma e Atene, insieme per l'invio di mezzi militari a Cipro. Trump: 'No al figlio di Khamenei'Il presidente Usa vuole essere coinvolto nella scelta della nuova Guida suprema di Teheran e minaccia l'Avana: 'Adesso tocca a Cuba'. Fox News: 'Offensiva dei curdi in Iran', la Casa Bianca avrebbe of ... ansa.it
