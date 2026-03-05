Macron sente Meloni e Mitsotakis insieme per l' invio di aiuti militari a Cipro Londra

Il presidente francese ha chiamato la premier italiana e il primo ministro greco. Durante la conversazione, si è discusso della possibilità di inviare aiuti militari a Cipro. La comunicazione è avvenuta tra le alte cariche di Francia, Italia e Grecia, senza ulteriori dettagli sulle decisioni o sui contenuti specifici degli aiuti. La telefonata si è svolta in un contesto di coordinamento tra i tre paesi.

AGI - Fonti dell'Eliseo riferiscono di una telefonata del presidente francese Emmanuel Macron alla premier italiana, Giorgia Meloni, e al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. "In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica ha preso l'iniziativa questa mattina di chiamare il Primo Ministro italiano, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis", affermano fonti dell'entourage della presidenza francese, nel contesto dell'escalation del conflitto in Medio Oriente e nel Golgo. "Hanno concordato di coordinare l'invio di risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso", sottolineano le stesse fonti. 🔗 Leggi su Agi.it

