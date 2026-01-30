Iran NYT | Trump valuta il cambio di regime stile Venezuela Il tycoon | Navi Usa verso Teheran spero di non doverle usare

Donald Trump starebbe considerando un cambio di regime in Iran, simile a quello che avvenne in Venezuela. Secondo il New York Times, il Pentagono ha consegnato al presidente una lista di opzioni militari che includono attacchi ai siti nucleari e missilistici e anche azioni per indebolire il leader supremo Khamenei. Trump ha commentato di sperare di non dover usare le navi americane che sono già in zona. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

Il Pentagono ha presentato a Donald Trump una lista ampliata delle possibili opzioni militari contro l'Iran, per colpire i siti dei programmi nucleari e missilistici ma anche per indebolire il leader supremo Ali Khamenei. Ma per il presidente Usa "si spera" non sarà necessario il ricorso alle forze armate. "Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l'Iran proprio ora, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle", ha dichiarato il Tycoon. E' il New York Times a rivelare l'aumento del numero di opzioni sul tavolo della Casa Bianca. Fino a due settimane l'obiettivo si sarebbe limitato allo solo allo stop della violenta repressione delle proteste contro il regime.

