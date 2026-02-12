La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per fermare i dazi contro il Canada. La decisione colpisce direttamente l’amministrazione Trump, che aveva imposto queste tariffe. Sei repubblicani si sono uniti ai democratici, lasciando il presidente furioso e promettendo ritorsioni. La mossa arriva a pochi mesi dalle elezioni di midterm e rappresenta un colpo duro per Trump, che ora rischia di pagare caro questa sconfitta politica.

Colpo basso per Donald Trump a pochi mesi dalle elezioni di midterm. La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per bloccare i dazi contro il Canada, infliggendo una sconfitta diretta alla Casa Bianca. A rendere il voto ancora più significativo è la spaccatura interna al Partito repubblicano: sei deputati conservatori hanno infatti scelto di schierarsi con i democratici. Il risultato finale è stato di 219 voti favorevoli allo stop e 211 contrari. Il consenso di Trump in flessione. Un segnale che pesa per il presidente, già alle prese con un consenso in flessione. La bocciatura alla Camera conferma le difficoltà di Trump non solo tra gli elettori, ma anche all’interno della sua stessa maggioranza parlamentare.🔗 Leggi su Open.online

Usa, colpo basso per Trump: la Camera vota lo stop ai dazi contro il Canada. Sei repubblicani stanno con i dem, il presidente: «La pagheranno»Il risultato finale è stato di 219 voti favorevoli allo stop e 211 contrari e dimostra le difficoltà di Trump non solo tra gli elettori, ma anche all'interno della sua stessa maggioranza ... open.online

