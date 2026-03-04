Chi è James Talarico il religioso dem che spaventa i repubblicani e Trump

James Talarico, giovane politico di orientamento democratico, ha recentemente vinto le primarie e si candida al Senato nelle prossime elezioni di metà mandato. È noto per il suo background religioso e per rappresentare una voce che si oppone ai repubblicani. La sua candidatura sta attirando l’attenzione nel panorama politico, con la possibilità di influenzare gli equilibri nel Congresso.

James Talarico sarà una spina nel fianco per i repubblicani. Il giovane candidato ha vinto le primarie democratiche e si candida al Senato alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Difficile derubricare la sua vittoria a una questione di politica locale. Intanto il successo notturno, ottenuto con circa 8 punti di vantaggio, è arrivato dopo un combattimento corpo a corpo con un'altra stella nascente dei democratici, la combattiva deputata Jasmine Crockett, emblema dei democratici moderni: super liberal, donna e afroamericana, tra le più dure contro l'amministrazione Trump, protagonista di furiose battaglie coi repubblicani al Congresso e nelle commissioni.