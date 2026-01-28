Usa i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell’Ice ma Trump la difende | In Minnesota una de-escalation

La polemica tra Donald Trump e i Democratici si sposta sulla segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. I membri del partito di Biden chiedono le sue dimissioni dopo gli omicidi legati all’Ice, ma Trump la difende, parlando di una “de-escalation” in Minnesota. La vicenda accende le tensioni nel governo e riaccende il dibattito sulla gestione della sicurezza.

È sulla poltrona di Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, che si consuma l’ultimo scontro tra Donald Trump e i democratici. Sulla scia delle forti proteste contro l’operato dell’Ice – la famigerata polizia anti-immigrazione sotto accusa per gli omicidi di Renée Good e Alex Pretti in Minnesota – la sinistra americana chiede a Noem di dimettersi e ammettere la responsabilità per quanto accaduto. A difendere la pasionaria dell’amministrazione Trump è lo stesso presidente americano, che rispondendo ai reporter assicura: Kristi Noem «sta facendo un ottimo lavoro » e resta al suo posto. Il presidente degli Stati, Donald Trump, ha annunciato che «de-escalerà un po’» in Minnesota.🔗 Leggi su Open.online

La tensione sale negli Stati Uniti dopo le polemiche sui morti dell’Ice.

I Democratici alla Camera degli Stati Uniti hanno avvertito Donald Trump che, in assenza di un suo passo indietro riguardo a Kristi Noem, potrebbero avviare le procedure di impeachment.

