Mattarella in visita a Niscemi Ci siamo e stiamo lavorando

Sergio Mattarella visita Niscemi per sostenere un progetto strategico, motivato dalla recente apertura di un nuovo centro di ricerca tecnologica. Il presidente ha incontrato il sindaco e alcuni cittadini, ascoltando le esigenze della comunità locale. Durante la visita, ha sottolineato l’impegno dello Stato nel rafforzare le infrastrutture e le opportunità di sviluppo nella zona. La visita si conclude con un sopralluogo alle aree interessate dai lavori in corso.

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Niscemi, accolto dal sindaco Massimiliano Conti. Dopo un sorvolo in elicottero sulla zona del centro nisseno colpito dalla frana lunga 5 chilometri, ha aeffettuato un rapido sopralluogo nella cosiddetta zona rossa con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Il capo dello Stato ha quindi incontrato gli alunni e la comunità scolastica dell’Istituto compensivo G. Verga, che attualmente ospita alcune classi dell’Istituto comprensivo a indirizzo musicale M.L. Salerno, sgomberate dopo la frana che ha colpito Niscemi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Niscemi, visita a sorpresa di Mattarella: "Ci siamo e stiamo lavorando"Il presidente ha fatto una visita a sorpresa a Niscemi, dopo che una frana ha causato la perdita di una casa e ha lasciato un residente senza dimora.

Mattarella abbraccia Niscemi, il sorvolo e l’incontro con la comunità: “Ci siamo e stiamo lavorando per voi”Il presidente Mattarella ha visitato Niscemi per sostenere la comunità locale, dopo aver sorvolato la zona e incontrato i residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Nuoro per il centenario del Nobel a Grazia Deledda; Il Presidente Mattarella a Torino visita la sede del quotidiano La Stampa; Sergio Mattarella torna a Torino per i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti: il programma della visita; Mattarella a La Stampa, la solidarietà per il blitz e gli auguri per il futuro: I giornali pilastro della de….

Mattarella in visita a Niscemi: le immaginiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Niscemi dove al suo arrivo è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini ... stream24.ilsole24ore.com

MATTARELLA IN VISITAVisita a sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Niscemi (Caltanissetta), il comune siciliano che circa un mese fa è stato duramente colpito da una frana. Le istituzioni ci sono e ... 9colonne.it

Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/mattarella-niscemi-sorvolo-e-visita-scuola-cittadini-non-si-dimentichi-noi-AI7bZ7ZB #Niscemi #Mattarella #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Nel #tg delle14 Sorpresa, #Mattarella a #Niscemi Applausi al Presidente Mattarella in visita a Niscemi. Sopralluogo con il capo della Protezione civile Ciciliano nella zona rossa ad un mese dalla frana. Poi l'incontro con gli alunni delle scuole sfollate x.com