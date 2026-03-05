voglio essere coinvolto nella scelta trump boccia il figlio di khamenei

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler essere coinvolto nella scelta del successore dell'ayatollah ucciso a Teheran, commentando la possibilità di vedere Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran. Trump ha specificato che non ritiene accettabile il nome del figlio di Ali Khamenei tra i possibili eredi e ha escluso questa opzione, rendendo pubblico il proprio punto di vista sulla successione politica in Iran.

Iran, le 15 telefonate tra Netanyahu e Trump. Ecco come è stato deciso l'attacco Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran? "Per me è inaccettabile", ha risposto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, escludendo il nome del figlio di Ali Khamenei dai possibili successori dell'ayatollah ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani su Teheran. "Il figlio di Khamenei per me è inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha affermato Trump in un'intervista ad Axios. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema dell'Iran, che prenderà il posto di Ali Khamenei, ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

