i truffatori dicevano alle vittime che un nipote aveva causato un incidente e serviva una cauzione per liberarlo e loro pagavano

Le truffe che coinvolgono il falso incidente di un nipote, con richieste di cauzioni, sono ormai diffuse. Tuttavia, dietro a queste truffe si nasconde un'organizzazione criminale molto strutturata, capace di orchestrare inganni complessi e di colpire soprattutto gli anziani in tutto il paese. Conoscere le strategie di questi truffatori è fondamentale per riconoscerli e proteggersi da frodi di questo tipo.

L a tecnica è ormai nota, ma il livello dell’organizzazione criminale che ha truffato anziani in tutta Italia era altissimo. L’inchiesta della Procura di Napoli durata più di un anno e terminata con l’arresto di 17 persone ha infatti svelato che cosa davvero si nasconde dietro quelle telefonate che riescono a carpire la buona fede delle persone convincendole a donare soldi e gioielli. Lino Banfi contro le truffe: lo spot con i Carabinieri per tutelare i nonni d’Italia X Leggi anche › Allarme truffe telefoniche: il 97% delle offerte luce e gas è un inganno. Come tutelarsi Sono stati i carabinieri a scoprire una vera e propria “centrale” che agiva seguendo uno schema preciso sia nella divisione dei compiti, sia nelle modalità di esecuzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

