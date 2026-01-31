L’Asst Nord Milano annuncia nuove strutture sul territorio, ma la Regione non manda i fondi per il personale. Le Case di Comunità rischiano di rimanere vuote, perché ci sono troppi tagli e pochi operativi. La situazione si fa critica e le strutture nuove rischiano di non aprire o di funzionare a metà. La paura è che le esigenze dei cittadini restino insoddisfatte.

Sesto San Giovanni (Milano) – « L’Asst Nord Milano annuncia nuove strutture su tutto il distretto ma Regione non stanzia i fondi necessari per il personale. Sono numerosi i ritardi delle nuove strutture e in più si rischia che, una volta inaugurate, restino scatole vuote». La denuncia arriva da Gaetano Petronio e Giovanni Urro, AVS Sesto e Cinisello. Lunga la disamina dei numeri. Meno risorse per l’acquisto di beni e servizi: 28.885.881 euro in meno rispetto al 2025 e un taglio di 6.526.292 euro sui capitoli dedicati al personale. «Questi tagli influiranno sulle strutture in costruzione, come l’ospedale di comunità di Cologno e la casa di comunità in via Oslavia a Sesto, che si troveranno prive di fondi per assumere il personale necessario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case di Comunità a rischio: “Troppi tagli sul personale, così sono scatole vuote»

