Daniil Medvedev ed altri tennisti bloccati a Dubai | a rischio la partecipazione ad Indian Wells

Daniil Medvedev e altri tennisti sono rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a causa delle tensioni internazionali seguite all’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele. La loro permanenza rischia di compromettere la partecipazione al torneo di Indian Wells, in programma nelle prossime settimane. La decisione di partire o rimanere dipenderà dalle evoluzioni della situazione.

Diversi tennisti sono rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sede dell’ATP 500 andato in scena la settimana scorsa, a causa della situazione mondiale venutasi a creare dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele. Il russo Daniil Medvedev, vincitore del torneo, ieri aveva fatto sapere di essere bloccato a Dubai e che al momento era impossibilitato a raggiungere la California (Stati Uniti), dove si disputerà il prossimo ATP Masters 1000 di Indian Wells. L’ ATP, pur senza fare i nomi dei tennisti coinvolti, ha rilasciato una nota stampa in merito, affermando di seguire da vicino gli sviluppi della vicenda: “ L’ATP sta monitorando da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e rimane in contatto regolare con i suoi giocatori, le loro squadre e le autorità locali competenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

