Medvedev Rublev e Khachanov in volo verso Indian Wells | una situazione surreale in Medio Oriente

Medvedev, Rublev e Khachanov sono partiti per Indian Wells, mentre nel Medio Oriente la situazione si fa sempre più tesa. La regione vive un’escalation del conflitto, con il coinvolgimento crescente del Golfo Persico, creando una realtà surreale per molti. La loro partenza si svolge in un contesto di tensione che sta influenzando anche altri settori, oltre a quelli politici e militari.

L’escalation del conflitto in Medio Oriente, con il progressivo coinvolgimento dell’area del Golfo Persico, sta producendo effetti che vanno ben oltre il piano strettamente geopolitico. A farne le spese, in queste ore, è anche il circuito internazionale del tennis, costretto a fare i conti con cancellazioni, spostamenti improvvisi e atleti bloccati lontano da casa. Dopo l’annullamento dei Challenger di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, deciso alla luce dell’aggravarsi della situazione militare nella regione, l’attenzione si è spostata su Dubai. Qui, al termine del Dubai Duty Free Championships, diversi giocatori e membri dei rispettivi team sono rimasti bloccati a causa delle difficoltà nei collegamenti aerei e delle restrizioni agli spostamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

