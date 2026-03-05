Treviso | 400 posti gratuiti per i lavoratori nel nuovo parcheggio

Il progetto del nuovo parcheggio multipiano in via Foscolo a Treviso promette 400 posti auto gratuiti per i lavoratori. Il sindaco Mario Conte ha annunciato la possibilità di ridurre le tariffe della sosta entro la fine dell'anno, subordinatamente ai risultati del bilancio comunale. La struttura moderna sorgerà nell'ex area Enel accanto allo stadio Tenni, sostituendo l'attuale pattinodromo che diventerà a pagamento una volta completato il nuovo complesso. Questa iniziativa si inserisce nel dibattito più ampio sulla gestione della mobilità urbana e sulle nuove tariffe introdotte a gennaio. L'impatto immediato sui lavoratori e sulla zona industriale Il nuovo fast park in via Foscolo rappresenta una risposta diretta alle esigenze di chi raggiunge la città per motivi professionali.