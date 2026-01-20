Sarnico nuovo parcheggio con 50 posti gratuiti in via Suardo

A Sarnico è disponibile un nuovo parcheggio con circa 50 posti gratuiti in via Suardo, a circa 700 metri dal Lungolago. L’area, privata, è concessa in comodato d’uso gratuito al Comune per tre anni, offrendo una soluzione comoda e accessibile per chi visita il centro. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità e l’accessibilità nella zona, facilitando i soggiorni e le attività dei cittadini e dei visitatori.

Sarnico. L’area offre circa 50 parcheggi bianchi, sempre accessibili a 700 metri dal Lungolago. Lo spazio, privato, è concesso in comodato d’uso gratuito al Comune per tre anni. Apre al pubblico a Sarnico un nuovo parcheggio gratuito all’inizio di via Suardo, a sinistra del cimitero cittadino. Conclusi gli interventi di sistemazione dell’area, pulizia e potatura della siepe, lo spazio è ora pienamente fruibile da cittadini e visitatori. Il parcheggio su area sterrata offre circa 50 stalli bianchi gratuiti, accessibili 24 ore su 24, e rappresenta una nuova opportunità di sosta in una zona strategica e vicina al Centro Storico e ai principali servizi del paese.🔗 Leggi su Bergamonews.it

