Volley Trento torna in Champions League e vince un debutto insidioso | Michieletto imperiale Lubiana ko

Trento torna in Champions League di volley maschile e conquista un successo convincente contro il Lubiana nel debutto stagionale. Dopo aver vinto il titolo nel 2024 e un anno nella CEV Cup, i Campioni d’Italia si impongono con un netto 3-0 davanti al proprio pubblico, dimostrando grande livello di gioco e determinazione.

Trento ha esordito con una brillante vittoria nella Champions League di volley maschile: dopo aver alzato al cielo il trofeo nel 2024 e aver trascorso un anno nel purgatorio della CEV Cup, i Campioni d’Italia sono tornati a giocare nella massima competizione continentale e hanno sconfitto il Lubiana per 3-0 (25-23; 25-23; 25-21) di fronte al proprio pubblico della ilT Quotidiano Arena. I dolomitici si sono così issati in testa alla classifica del gruppo A insieme ai turchi dello Ziraat Bankkart Ankara, capace di avere la meglio sui francesi del Tours per 3-1. Trento ha saputo allungare nelle battute iniziali del primo set su una dirompente serie al servizio di Alessandro Michieletto (due ace, dal 3-3 al 10-3), ma ha subito la lenta rimonta degli sloveni fino al 24-23 e soltanto una stoccata di Ramon ha chiuso i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Trento torna in Champions League e vince un debutto insidioso: Michieletto imperiale, Lubiana ko

Oggi va in scena Trento in CHAMPIONS LEAGUE TRENTO - LUBIANA: PARTITA IN DIRETTA NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Trentino Volley Srl - facebook.com Vai su Facebook

| GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere su Trentino Itas-ACH Volley Ljubliana, in programma giovedì sera alla BTS Arena di Trento (ore 20.30, primo turno della Pool A di Champions League) #? #CLVolleyM #? #trentinonelcuore Vai su X

Trento, buona la prima in Champions: 3-0 al Lubiana. Michieletto Mvp - Parte bene l'avventura europea dell'Itas che ha la meglio sugli sloveni, ma non senza soffrire: 25- Come scrive gazzetta.it

Volley italiano sotto i riflettori: in Champions Perugia, Trento e Civitanova. Al mondiale femminile in Brasile Conegliano e Scandicci - Martedì 9 dicembre scatta la stagione europea e l’Italia è presente con tre squadre: Perugia, Trento, Civitanova. Riporta blitzquotidiano.it

TRENTINO CAMPIONE D'EUROPA: TUTTE LE EMOZIONI DELLA FINALE | CEV | DAZN Highlights

Video TRENTINO CAMPIONE D'EUROPA: TUTTE LE EMOZIONI DELLA FINALE | CEV | DAZN Highlights Video TRENTINO CAMPIONE D'EUROPA: TUTTE LE EMOZIONI DELLA FINALE | CEV | DAZN Highlights