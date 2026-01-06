Michieletto e Faure guidano Trento alla rimonta | Tours ko e seconda vittoria in Champions League
Trento ha ottenuto la sua seconda vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley maschile, superando il Tours per 3-1. Dopo il successo contro Lubiana, i Campioni d’Italia si sono imposti grazie alle prestazioni di Michieletto e Faure, che hanno guidato la squadra alla rimonta. La vittoria rafforza la posizione di Trento nel torneo e conferma il buon avvio di stagione.
Trento ha sconfitto il Tours per 3-1 (19-25; 26-24; 25-12; 25-20) e ha infilato la seconda vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley maschile: dopo il successo ottenuto prima di Natale contro il Lubiana, i Campioni d’Italia sono riusciti a imporsi di fronte ai 2.800 spettatori che hanno gremito la Salle Robert Grenon e si sono confermati al comando del gruppo A con due affermazioni (sei punti), in attesa del confronto tra il Lubiana e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara. La capolista della Superlega ha sudato per avere la meglio sulla compagine francese, capace di giganteggiare nel primo set (grazie anche a qualche errore di troppo dei dolomitici) e di rimontare dal 10-15 al 23-23 nella seconda frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
STARTING SIX GIALLOBLÙ IN FRANCIA #TRENTINOITAS Sbertoli (p)-Faure (o) Ramon-Michieletto (s) Torwie-Bartha Laurenzano (L)
Trentino Volley Srl. . Sbertoli, Faure and Mendez after boxing day #trentinovolley #trentinonelcuore #trento #volleyball #trentino - facebook.com facebook
