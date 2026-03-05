Trento Summer Festival ritorno in piazza con tre big | Curreri Mannoia e Gabbani

Il Trento Summer Festival torna a riempire le piazze della città dopo un anno di assenza, portando sul palco tre artisti italiani molto noti: Curreri, Mannoia e Gabbani. La manifestazione, che si svolge all'aperto, prevede concerti che attirano un pubblico vario e interessato. L'evento si svolge in diverse serate e coinvolge diversi luoghi del centro storico.

Dopo un anno di pausa la rassegna torna nel cuore della città: tre serate in Piazza Fiera tra grandi successi e omaggi alla musica italiana Il Trento Summer Festival torna nel cuore della città dopo un anno di pausa e lo fa con tre nomi di primo piano della musica italiana. Dal 27 giugno al 2 luglio Piazza Fiera ospiterà una nuova edizione della rassegna estiva con Gaetano Curreri, Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani, protagonisti di tre concerti pensati per riportare il grande pubblico sotto il palco nel centro storico.

