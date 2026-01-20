Lucca Summer Festival cala l’asso | i Pooh in Piazza Napoleone per la festa dei 60 anni

Il Lucca Summer Festival annuncia un evento speciale: i Pooh in concerto a Piazza Napoleone per celebrare i 60 anni di carriera. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei gruppi più rappresentativi della musica italiana, in una location storica e suggestiva. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti della buona musica.

Un debutto assoluto in una delle cornici più prestigiose d’Italia. La storia della musica italiana si prepara a risuonare tra le mura di Lucca. I Pooh saliranno per la prima volta sul palco del Lucca Summer Festival il prossimo 29 luglio, arricchendo un cartellone già stellare. L’occasione è solenne: il tour “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”. Non è solo un concerto, ma la celebrazione di un mito nato nel 1966 dall’intuizione di Valerio Negrini. Dopo l’annuncio del ritorno nei palasport e la doppietta all’Arena di Verona (con la data del 16 maggio già sold out ), la band conferma che il successo non conosce pause.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

