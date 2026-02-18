Ferrara Summer Festival annuncio a sorpresa | in piazza Ariostea arriva Tony Pitony

Il Ferrara Summer Festival ha annunciato una sorpresa: il 23 giugno, in piazza Ariostea, si esibirà Tony Pitony. La decisione di portare sul palco il noto artista è stata comunicata all’ultimo minuto, lasciando incuriositi gli spettatori. La piazza si prepara ad accogliere un concerto che promette di animare la serata, attirando fan da tutta la regione. La presenza di Tony Pitony rappresenta un'anteprima speciale per questa edizione del festival, che si preannuncia ricca di sorprese.

Nuovo annuncio al Ferrara Summer Festival. Il 23 giugno, infatti, sul palco di piazza Ariostea arriva Tony Pitony. Classe 1996, originario della Sicilia, è un personaggio musicale divenuto famoso – anche grazie ai social – per la sua ironia e per i suoi spettacoli carichi di provocazioni: esibizioni che, di fatto, dividono il pubblico. I biglietti per partecipare allo spettacolo sono in vendita sui circuiti Ticketone e TicketSms. “Tony Pitony non è una persona – si legge nel comunicato -. È un’idea collettiva. Un atto di resistenza puro, la risposta di una generazione a questa società che ha svenduto tutto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ferrara Summer Festival, gli Helloween in concerto in piazza Ariostea: info bigliettiGli Helloween, leggendaria band del metal europeo, si esibiranno al Ferrara Summer Festival il 18 luglio 2026 in piazza Ariostea.

L’Umbria che Spacca 2026, il nuovo annuncio: Tony Pitony a PerugiaL’Umbria che Spacca 2026 annuncia l’arrivo di Tony Pitony a Perugia, giovedì 25 giugno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.