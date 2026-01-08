Neve verso il ritorno alla normalità Le Marconi chiuse per l’impianto rotto

Dopo la nevicata dell’Epifania, le operazioni di sgombero e salatura sono proseguite nelle aree più colpite dell’Empolese Valdelsa. Le istituzioni locali, insieme a associazioni e alla Metrocittà, hanno coordinato interventi per ripristinare la normalità, anche in seguito alla chiusura temporanea di alcune zone, come le Marconi, causata da un guasto all’impianto. Le attività di monitoraggio e intervento continuano per garantire sicurezza e mobilità.

Il day after è servito a (ri)fare il punto e a intervenire nuovamente con mezzi spargisale e spazzaneve: la sinergia tra Comuni, Metrocittà, Unione e associazioni è proseguita anche nelle scorse ore, nelle realtà comunali dell’ Empolese Valdelsa maggiormente interessate dalla nevicata dell’Epifania. Ovunque è tornata o sta tornando la normalità, anche perché l’allerta meteo in corso per il rischio ghiaccio su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa è prolungata fino alla mattinata di oggi. Si va però verso la riapertura delle scuole precauzionalmente chiuse, per vari motivi. Iniziando, per esempio, da Gambassi, con le scuole che saranno regolarmente aperte dopo la chiusura di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

