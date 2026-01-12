Linea Roma-Ancona treni e ritardi | Inconveniente tecnico alla linea elettrica

Lunedì difficile per i viaggiatori della linea Roma-Ancona, a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica. I treni stanno registrando ritardi e rallentamenti, creando disagi per pendolari e utenti. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio e di prevedere eventuali tempi supplementari.

Lunedì complicato per i viaggiatori e i pendolari umbri. Ritardi e rallentamenti per i treni della linea Roma-Ancona. La circolazione, scrive Trenitalia in un aggiornamento delle 16.40, “precedentemente fortemente rallentata, è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico alla linea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Treni in ritardo per un inconveniente tecnico sulla linea Leggi anche: Treni, Alta velocità Roma-Firenze: ritardi fino a 150 minuti per guasto alla linea elettrica fra Gallese e Orte Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Orte-Falconara, lavori con il fiato sul collo: treni per Roma, altro stop; Terza fase dei lavori di Rfi sulla linea adriatica: modifiche alla circolazione dei treni; Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni; Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazione. Treni a Roma, perché alcuni fermano a Tiburtina oggi invece che alla stazione Termini - Treni che scendono a Tiburtina anziché a Termini: cosa sta succedendo questa mattina a Roma e da cosa derivano i disagi ... fanpage.it

Rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma–Civitavecchia per un guasto tecnico a Santa Severa. Circolazione FL5 molto rallentata e disagi per i viaggiatori - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.